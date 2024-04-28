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Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024
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14:16 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/volodin-1942920517.html
Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин
Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024
Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин
Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:16
2024-04-28T14:16
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Рост прекратился экономики европейский государств. Вот в этом году, по прогнозам, Германия - 0,2%. Это о чем говорит? Все. Те санкции, которые объявлены против России, ударили в первую очередь по европейским государствам", - сказал Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике
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экономика, россия, европа, германия, вячеслав володин, павел зарубин, владимир путин, госдума рф, вгтрк
Экономика, Россия, Европа, Германия, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Владимир Путин, Госдума РФ, ВГТРК
Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: рост экономик европейских государств прекратился

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Рост прекратился экономики европейский государств. Вот в этом году, по прогнозам, Германия - 0,2%. Это о чем говорит? Все. Те санкции, которые объявлены против России, ударили в первую очередь по европейским государствам", - сказал Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике
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ЭкономикаРоссияЕвропаГерманияВячеслав ВолодинПавел ЗарубинВладимир ПутинГосдума РФВГТРК
 
 
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