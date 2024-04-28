Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: рост экономик европейских государств прекратился
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Рост прекратился экономики европейский государств. Вот в этом году, по прогнозам, Германия - 0,2%. Это о чем говорит? Все. Те санкции, которые объявлены против России, ударили в первую очередь по европейским государствам", - сказал Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике