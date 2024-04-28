https://ria.ru/20240428/volodin-1942920517.html

Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин

Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин - РИА Новости, 28.04.2024

Рост экономик европейских государств прекратился, заявил Володин

Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:16

2024-04-28T14:16

2024-04-28T14:16

экономика

россия

европа

германия

вячеслав володин

павел зарубин

владимир путин

госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Рост экономики европейских государств прекратился, санкции против РФ ударили по Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Рост прекратился экономики европейский государств. Вот в этом году, по прогнозам, Германия - 0,2%. Это о чем говорит? Все. Те санкции, которые объявлены против России, ударили в первую очередь по европейским государствам", - сказал Володин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе, в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике

https://ria.ru/20240203/volodin-1925170515.html

россия

европа

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Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, германия, вячеслав володин, павел зарубин, владимир путин, госдума рф, вгтрк