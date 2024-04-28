https://ria.ru/20240428/volodin-1942918242.html

Володин раскритиковал работу ПАСЕ

Володин раскритиковал работу ПАСЕ - РИА Новости, 28.04.2024

Володин раскритиковал работу ПАСЕ

ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:01

2024-04-28T14:01

2024-04-28T14:01

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "(ПАСЕ - ред.) формирует повестку, которая выгодная именно США. И изначально они вот эту линию начали проводить в отношении не только ведь нашей страны. Они также через разного рода заявления пытаются дискредитировать и Беларусь, и Турцию, и Азербайджан, и Россию. И затрагивают даже те страны, которые не имеют никакого отношения к ПАСЕ", - сказал Володин. По словам спикера нижней палаты, ПАСЕ давно перестала что-то решать, занимается исключительно политиканством и несет вред обществу. Володин указал, что ПАСЕ разрушает европейское сообщество.

https://ria.ru/20240416/kosovo-1940479306.html

сша

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, белоруссия, павел зарубин, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, в мире