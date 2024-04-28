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Володин раскритиковал работу ПАСЕ - РИА Новости, 28.04.2024
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14:01 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/volodin-1942918242.html
Володин раскритиковал работу ПАСЕ
Володин раскритиковал работу ПАСЕ - РИА Новости, 28.04.2024
Володин раскритиковал работу ПАСЕ
ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:01
2024-04-28T14:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "(ПАСЕ - ред.) формирует повестку, которая выгодная именно США. И изначально они вот эту линию начали проводить в отношении не только ведь нашей страны. Они также через разного рода заявления пытаются дискредитировать и Беларусь, и Турцию, и Азербайджан, и Россию. И затрагивают даже те страны, которые не имеют никакого отношения к ПАСЕ", - сказал Володин. По словам спикера нижней палаты, ПАСЕ давно перестала что-то решать, занимается исключительно политиканством и несет вред обществу. Володин указал, что ПАСЕ разрушает европейское сообщество.
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сша, россия, белоруссия, павел зарубин, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, в мире
США, Россия, Белоруссия, Павел Зарубин, Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея Совета Европы, Госдума РФ, В мире
Володин раскритиковал работу ПАСЕ

Володин: ПАСЕ формирует выгодную США повестку и дискредитирует не только Россию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"(ПАСЕ - ред.) формирует повестку, которая выгодная именно США. И изначально они вот эту линию начали проводить в отношении не только ведь нашей страны. Они также через разного рода заявления пытаются дискредитировать и Беларусь, и Турцию, и Азербайджан, и Россию. И затрагивают даже те страны, которые не имеют никакого отношения к ПАСЕ", - сказал Володин.
По словам спикера нижней палаты, ПАСЕ давно перестала что-то решать, занимается исключительно политиканством и несет вред обществу. Володин указал, что ПАСЕ разрушает европейское сообщество.
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СШАРоссияБелоруссияПавел ЗарубинВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГосдума РФВ мире
 
 
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