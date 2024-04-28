https://ria.ru/20240428/volodin-1942918242.html
Володин раскритиковал работу ПАСЕ
Володин раскритиковал работу ПАСЕ - РИА Новости, 28.04.2024
Володин раскритиковал работу ПАСЕ
ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:01
2024-04-28T14:01
2024-04-28T14:01
сша
россия
белоруссия
павел зарубин
вячеслав володин
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "(ПАСЕ - ред.) формирует повестку, которая выгодная именно США. И изначально они вот эту линию начали проводить в отношении не только ведь нашей страны. Они также через разного рода заявления пытаются дискредитировать и Беларусь, и Турцию, и Азербайджан, и Россию. И затрагивают даже те страны, которые не имеют никакого отношения к ПАСЕ", - сказал Володин. По словам спикера нижней палаты, ПАСЕ давно перестала что-то решать, занимается исключительно политиканством и несет вред обществу. Володин указал, что ПАСЕ разрушает европейское сообщество.
https://ria.ru/20240416/kosovo-1940479306.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, белоруссия, павел зарубин, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, в мире
США, Россия, Белоруссия, Павел Зарубин, Вячеслав Володин, Парламентская ассамблея Совета Европы, Госдума РФ, В мире
Володин раскритиковал работу ПАСЕ
Володин: ПАСЕ формирует выгодную США повестку и дискредитирует не только Россию
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. ПАСЕ формирует выгодную США повестку и не только в отношении России, они пытаются дискредитировать Белоруссию, Турцию, Азербайджан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"(ПАСЕ - ред.) формирует повестку, которая выгодная именно США. И изначально они вот эту линию начали проводить в отношении не только ведь нашей страны. Они также через разного рода заявления пытаются дискредитировать и Беларусь, и Турцию, и Азербайджан, и Россию. И затрагивают даже те страны, которые не имеют никакого отношения к ПАСЕ", - сказал Володин.
По словам спикера нижней палаты, ПАСЕ давно перестала что-то решать, занимается исключительно политиканством и несет вред обществу. Володин указал, что ПАСЕ разрушает европейское сообщество.