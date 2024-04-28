https://ria.ru/20240428/volodin-1942893593.html

Володин рассказал о последствиях антироссийской политики для Финляндии

Володин рассказал о последствиях антироссийской политики для Финляндии - РИА Новости, 28.04.2024

Володин рассказал о последствиях антироссийской политики для Финляндии

Решение руководства Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:45

2024-04-28T09:45

2024-04-28T15:03

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение руководства Финляндии о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Обсуждали с вами решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с нашей страной. С самого начала было совершенно очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся. Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться", — написал Володин. По словам Володина, туристический поток остановился, бизнес закрывается, муниципалитеты пустеют и начинают исчезать: "Например, финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц". Теперь Финляндия просит у Евросоюза десять миллиардов евро для финансирования приграничных с РФ районов."Это не что иное, как первые результаты вступления Финляндии в НАТО и, как следствие, потери суверенитета. И кого они этим наказали?" — подчеркнул спикер нижней палаты. Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231119/reshenie-1910417357.html

https://ria.ru/20240424/finlyandiya-1942010858.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922304408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, финляндия, москва, вячеслав володин, дмитрий песков, мария захарова, госдума рф, нато