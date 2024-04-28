https://ria.ru/20240428/vody-1942948943.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 5 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) воскресенья достиг отметки 1213 сантиметров. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:40

2024-04-28T18:40

2024-04-28T18:41

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 5 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) воскресенья достиг отметки 1213 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 20.00 (18.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1213 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на 5 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. В Telegram-канале областного главка МЧС России указано, что всего по руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 4 463 человека, в том числе 1 211 детей. В 28 пунктах временного размещения находится 551 человек, в том числе 195 детей.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024