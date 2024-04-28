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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 5 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) воскресенья достиг отметки 1213 сантиметров. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:40
2024-04-28T18:40
2024-04-28T18:41
происшествия
ишим (река)
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тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 5 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) воскресенья достиг отметки 1213 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 20.00 (18.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1213 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на 5 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. В Telegram-канале областного главка МЧС России указано, что всего по руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 4 463 человека, в том числе 1 211 детей. В 28 пунктах временного размещения находится 551 человек, в том числе 195 детей.
https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до 1213 см
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся еще на пять см и достиг 1213 см