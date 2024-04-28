https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html

СМИ: украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов

СМИ: украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T21:19

2024-04-28T21:19

2024-04-28T21:23

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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь". В показанном в воскресенье анонсе фильма-расследования телеканала говорится, что "украинские спецслужбы вербуют белорусских подростков". "Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы - занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", - говорится в анонсе фильма, который будет показан в понедельник. В фильме обещают рассказать, "как группа подростков во главе с украинской "чырвонай жабай" готовилась взорвать Беларусь, кто такие "черные соловьи" и что хотели сделать завербованные боевые единицы". Согласно анонсу телеканала, речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе говорится о террористической ячейке "Черные соловьи", командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк, среди других участников указаны имена пяти человек.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940495776.html

https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html

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