https://ria.ru/20240428/uroven-1942924053.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на три сантиметра и по состоянию на 16.00 (14.00 мск) воскресенья достиг... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:50
2024-04-28T14:50
2024-04-28T14:50
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на три сантиметра и по состоянию на 16.00 (14.00 мск) воскресенья достиг отметки 1211 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 16.00 (14.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1211 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на три сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d3221972ed93058fc2dc24a4dc77aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос на 3 см и достиг отметки 1211
ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на три сантиметра и по состоянию на 16.00 (14.00 мск) воскресенья достиг отметки 1211 сантиметров.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 16.00 (14.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1211 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на три сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.