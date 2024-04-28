https://ria.ru/20240428/uroven-1942924053.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское опять повысился

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на три сантиметра и по состоянию на 16.00 (14.00 мск) воскресенья достиг... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:50

2024-04-28T14:50

2024-04-28T14:50

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за восемь часов поднялся на три сантиметра и по состоянию на 16.00 (14.00 мск) воскресенья достиг отметки 1211 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 16.00 (14.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1211 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на три сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

ишим (река)

тюменская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024