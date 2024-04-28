https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html

Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым

Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым - РИА Новости, 28.04.2024

Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым

Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым". РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:58

2024-04-28T22:58

2024-04-28T23:08

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым". "Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. Ранее газета Financial Times заявила, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО. Лидерам двух стран, которые располагают системами Patriot и другими, такими как С-300, было сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев попросил предоставить семь дополнительных систем ПВО Patriot. Только Германия объявила о поставке одной системы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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