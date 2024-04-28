Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым
Генерал Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится все более дырявым
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков, Украина
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым".
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"Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
Ранее газета Financial Times заявила, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО. Лидерам двух стран, которые располагают системами Patriot и другими, такими как С-300, было сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев попросил предоставить семь дополнительных систем ПВО Patriot. Только Германия объявила о поставке одной системы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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