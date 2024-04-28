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Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 28.04.2024 (обновлено: 23:08 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942969022.html
Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым
Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым - РИА Новости, 28.04.2024
Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым
Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым". РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T22:58
2024-04-28T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
вальдемар скшипчак
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым". "Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. Ранее газета Financial Times заявила, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО. Лидерам двух стран, которые располагают системами Patriot и другими, такими как С-300, было сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев попросил предоставить семь дополнительных систем ПВО Patriot. Только Германия объявила о поставке одной системы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, украина, россия, германия, вальдемар скшипчак, сергей лавров, нато, евросоюз, зрк с-300, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Вальдемар Скшипчак, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ЗРК С-300, В мире, Польша
Польский генерал назвал зенитный зонтик над Украиной дырявым

Генерал Скшипчак: зенитный зонтик над Украиной становится все более дырявым

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков, Украина
Харьков, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что "зенитный зонтик над Украиной" становится "все более дырявым".
«
"Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Командиры ВСУ перестали верить в победу Украины, пишут СМИ
Вчера, 18:35
Ранее газета Financial Times заявила, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО. Лидерам двух стран, которые располагают системами Patriot и другими, такими как С-300, было сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". В этом месяце Киев попросил предоставить семь дополнительных систем ПВО Patriot. Только Германия объявила о поставке одной системы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
12 апреля, 03:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаРоссияГерманияВальдемар СкшипчакСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЗРК С-300Польша
 
 
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