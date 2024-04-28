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Жители Южного Одесской области выступили против переименования города - РИА Новости, 28.04.2024
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13:10 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942910681.html
Жители Южного Одесской области выступили против переименования города
Жители Южного Одесской области выступили против переименования города - РИА Новости, 28.04.2024
Жители Южного Одесской области выступили против переименования города
Жители города Южное Одесской области Украины выступили против переименования его в Порт-Аненталь, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа"... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:10
2024-04-28T13:10
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители города Южное Одесской области Украины выступили против переименования его в Порт-Аненталь, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский, чьи слова приводит издание "Страна". "Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс. На следующей неделе еду в город поговорить с жителями, депутатами. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", - заявил Чернявский. По его словам, законопроект о переименовании в пятницу был снят с рассмотрения в Верховной раде. Южное хотят переименовать, потому что нынешнее название города происходит из русского языка. По данным издания, ранее город пытались назвать Пивденное (Южное по-украински). Позднее в комитете Рады утвердили название Порт-Аненталь, так именовалось поселение немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом. В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка и Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия". Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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в мире, украина, россия, одесская область, владимир зеленский, тарас креминь, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Одесская область, Владимир Зеленский, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины, В мире
В мире
Жители Южного Одесской области выступили против переименования города

Жители Южного Одесской области против его переименования в Порт-Аненталь

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкОдесский припортовый завод в городе Южное Одесской области
Одесский припортовый завод в городе Южное Одесской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Одесский припортовый завод в городе Южное Одесской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жители города Южное Одесской области Украины выступили против переименования его в Порт-Аненталь, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский, чьи слова приводит издание "Страна".
"Ко мне обратились мои избиратели из общины Южного, которые не удовлетворены этим названием, я вмешался в этот процесс. На следующей неделе еду в город поговорить с жителями, депутатами. Будем вместе определяться с тем названием, которое будет импонировать большинству населения города", - заявил Чернявский.
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По его словам, законопроект о переименовании в пятницу был снят с рассмотрения в Верховной раде. Южное хотят переименовать, потому что нынешнее название города происходит из русского языка.
По данным издания, ранее город пытались назвать Пивденное (Южное по-украински). Позднее в комитете Рады утвердили название Порт-Аненталь, так именовалось поселение немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка и Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия".
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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