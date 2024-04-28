Двое украинских уклонистов погибли, пытаясь по реке Тиса попасть в Румынию
Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
© ДПСУУкраинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
© ДПСУ
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Двое мужчин с Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в воскресенье украинская госпогранслужба в Telegram-канале.
"Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы… Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что это уже 24-й случай с февраля 2022 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.