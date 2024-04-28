https://ria.ru/20240428/uklonisty-1942907465.html

Двое украинских уклонистов погибли, пытаясь по реке Тиса попасть в Румынию

Двое украинских уклонистов погибли, пытаясь по реке Тиса попасть в Румынию - РИА Новости, 28.04.2024

Двое украинских уклонистов погибли, пытаясь по реке Тиса попасть в Румынию

Двое мужчин с Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в воскресенье украинская госпогранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:39

2024-04-28T12:39

2024-04-28T12:51

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942908286_20:0:1174:649_1920x0_80_0_0_76f6e93744671a01f920e4da2b22fc74.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Двое мужчин с Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию, сообщает в воскресенье украинская госпогранслужба в Telegram-канале. "Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы… Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении. Уточняется, что это уже 24-й случай с февраля 2022 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html

https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, румыния, владимир зеленский