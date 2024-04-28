https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь - РИА Новости, 28.04.2024
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщил кабмин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:04
2024-04-28T15:04
2024-04-28T15:32
экономика
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщил кабмин в Telegram-канале. "Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", — указали в материале. Сейчас размер пошлины составляет от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. "При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — отметили в правительстве.Как уточнили в кабмине, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта.
https://ria.ru/20240220/ugol-1928601652.html
https://ria.ru/20240205/putin-1925507911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа