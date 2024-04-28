https://ria.ru/20240428/ugol-1942925448.html

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь - РИА Новости, 28.04.2024

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщил кабмин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:04

2024-04-28T15:04

2024-04-28T15:32

экономика

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа, сообщил кабмин в Telegram-канале. "Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", — указали в материале. Сейчас размер пошлины составляет от четырех до семи процентов в зависимости от курса национальной валюты. "При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая", — отметили в правительстве.Как уточнили в кабмине, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта.

https://ria.ru/20240220/ugol-1928601652.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия