Рейтинг@Mail.ru
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 28.04.2024 (обновлено: 13:41 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/udobreniya-1942895745.html
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 28.04.2024
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:05
2024-04-28T13:41
экономика
россия
южная осетия
абхазия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале."По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны", — говорится в публикации.Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн.Распределить объемы между экспортерами поручили Минпромторгу.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.Аналогичные меры правительство приняло в прошлом ноябре. В частности, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го продлили нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.
https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
россия
южная осетия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, южная осетия, абхазия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Южная Осетия, Абхазия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале.
"По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны", — говорится в публикации.
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Стали известны главные покупатели российских удобрений
21 марта, 05:24
Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн.
Распределить объемы между экспортерами поручили Минпромторгу.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Аналогичные меры правительство приняло в прошлом ноябре. В частности, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го продлили нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.
Зерновой терминал в Новороссийском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Правительство утвердило дополнительную квоту на вывоз зерновых
20 апреля, 10:08
 
ЭкономикаРоссияЮжная ОсетияАбхазияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала