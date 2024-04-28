https://ria.ru/20240428/udobreniya-1942895745.html

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 28.04.2024

Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений

В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:05

2024-04-28T10:05

2024-04-28T13:41

экономика

россия

южная осетия

абхазия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале."По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны", — говорится в публикации.Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн.Распределить объемы между экспортерами поручили Минпромторгу.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.Аналогичные меры правительство приняло в прошлом ноябре. В частности, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го продлили нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.

https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

россия

южная осетия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, южная осетия, абхазия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)