https://ria.ru/20240428/udobreniya-1942895745.html
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений - РИА Новости, 28.04.2024
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:05
2024-04-28T10:05
2024-04-28T13:41
экономика
россия
южная осетия
абхазия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября этого года, сообщило правительство в Telegram-канале."По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны", — говорится в публикации.Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн.Распределить объемы между экспортерами поручили Минпромторгу.Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.Аналогичные меры правительство приняло в прошлом ноябре. В частности, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го продлили нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.
https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная осетия, абхазия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Южная Осетия, Абхазия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
В России установили квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября