https://ria.ru/20240428/turtsiya-1942890679.html

В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой

В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 28.04.2024

В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой

Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции, пострадал один человек, сообщает новостной портал РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:13

2024-04-28T09:13

2024-04-28T10:22

в мире

бурса (провинция)

турция

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции, пострадал один человек, сообщает новостной портал artigercek. "Ссора между Энесом А. и группой людей произошла в развлекательном заведении в торговом центре на улице Нилюфер Хатун. В ходе драки, которая перекинулась за пределы заведения, Энес А. был ранен в ногу из пистолета неизвестным", - пишет издание. Отмечается, что после получения сообщения в район было направлено большое количество полицейских и бригад скорой медицинской помощи. "После первого вмешательства медиков на месте происшествия пострадавший был доставлен в больницу", - уточнил портал. Ведется расследование инцидента.

https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942859354.html

https://ria.ru/20240414/duvar-1939935842.html

бурса (провинция)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бурса (провинция), турция