https://ria.ru/20240428/turtsiya-1942890679.html
В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой
В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 28.04.2024
В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой
Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции, пострадал один человек, сообщает новостной портал РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:13
2024-04-28T09:13
2024-04-28T10:22
в мире
бурса (провинция)
турция
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции, пострадал один человек, сообщает новостной портал artigercek. "Ссора между Энесом А. и группой людей произошла в развлекательном заведении в торговом центре на улице Нилюфер Хатун. В ходе драки, которая перекинулась за пределы заведения, Энес А. был ранен в ногу из пистолета неизвестным", - пишет издание. Отмечается, что после получения сообщения в район было направлено большое количество полицейских и бригад скорой медицинской помощи. "После первого вмешательства медиков на месте происшествия пострадавший был доставлен в больницу", - уточнил портал. Ведется расследование инцидента.
https://ria.ru/20240427/zaderzhanie-1942859354.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бурса (провинция), турция
В мире, Бурса (провинция), Турция
В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой
В турецком торговом центре при конфликте с применением оружия пострадал человек
АНКАРА, 28 апр - РИА Новости.
Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в торговом центре города Бурса на северо-западе Турции, пострадал один человек, сообщает новостной портал artigercek
.
"Ссора между Энесом А. и группой людей произошла в развлекательном заведении в торговом центре на улице Нилюфер Хатун. В ходе драки, которая перекинулась за пределы заведения, Энес А. был ранен в ногу из пистолета неизвестным", - пишет издание.
Отмечается, что после получения сообщения в район было направлено большое количество полицейских и бригад скорой медицинской помощи.
"После первого вмешательства медиков на месте происшествия пострадавший был доставлен в больницу", - уточнил портал.
Ведется расследование инцидента.