https://ria.ru/20240428/trevoga-1942888282.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.04.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:41

2024-04-28T08:41

2024-04-28T08:41

в мире

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россия

черниговская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена в этих областях примерно в 8.21 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html

украина

россия

черниговская область

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, черниговская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины