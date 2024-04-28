https://ria.ru/20240428/tovary-1942829736.html

В Москве растет выпуск импортозамещающих товаров для спорта и отдыха

В Москве растет выпуск импортозамещающих товаров для спорта и отдыха - РИА Новости, 28.04.2024

В Москве растет выпуск импортозамещающих товаров для спорта и отдыха

Московские промышленные предприятия наращивают выпуск одежды и инвентаря для активного отдыха, в частности, палаток, рюкзаков, спортивной формы, одежды с... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:13

2024-04-28T09:13

2024-04-28T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

импортозамещение

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Московские промышленные предприятия наращивают выпуск одежды и инвентаря для активного отдыха, в частности, палаток, рюкзаков, спортивной формы, одежды с подогревом, различных досок для катания и других товаров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Интерес к активному образу жизни растет ежегодно, а вместе с ним и спрос на соответствующие товары. Столичные промышленники активно замещают иностранные бренды, предлагают инновационные решения. Только в прошлом году в Москве почти в 2,4 раза выросло производство оборудования для занятия физкультурой, почти в 2,7 раза – спортивных, лыжных, купальных костюмов, на 15% – ветровок и штормовок. В этом году рост продолжится", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Например, за первые три месяца 2024 года столичный производитель лыж и различных досок выпустил 350 лонгбордов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, на производстве отработали технологию активации титанала – алюминиевого сплава. Его используют при изготовлении лыж.Как отметил управляющий партнер компании Юрий Рудчик, в дальнейшем технология активации титанала будет использоваться для продукции профессионального уровня в спорте. Например, для слалом-гиганта, параллельного слалома и акробатики.Рост производства наблюдается и у компании, специализирующейся на одежде и снаряжении для экстремального туризма и активного отдыха. Общий объем выпущенной продукции увеличился на 22% за первый квартал 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Кроме того, в начале 2024 года увеличились объемы продаж компании, выпускающей снаряжение и одежду с подогревом. Было продано на 30% больше чехлов с подогревом для планшетов, а также ковриков с подогревом. Рост спрос отразился и на нагревательных элементах одежды, стельках и перчатках. В январе компания создала тент-палатку для летнего сезона.По словам генерального директора компании Александра Шапошникова, на сегодняшний день активно разрабатываются нагревательные элементы, которые позволят охватить больше частей тела одновременно. Например, перчатки и стельки с расширенной зоной подогрева, которые недавно испытывали в стратосфере при прыжках с парашютом.Столица является городом, в котором развивается производство. Тут работает более 4,2 тысячи промплощадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Предприятия производят разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.По поручения столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве исполняется комплекс мер, которые направлены на увеличение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве имеются комфортные условия для того, чтобы развивать малые, средние и крупные предприятия.Ранее Овчинский сообщал, что столичное предприятие наладило выпуск металлической плетенки для экранирования электрокабелей, которые могут найти применение в машиностроении, судостроении, нефтехимической отрасли и авиастроении.

https://ria.ru/20240423/moskva-1941723877.html

https://ria.ru/20240426/stanki-1942380960.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, технологии, импортозамещение