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Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля - РИА Новости, 28.04.2024
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12:09 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/tishkovets-1942905570.html
Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля
Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля - РИА Новости, 28.04.2024
Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля
Дожди такой "летней интенсивности", как были в субботу, бывают в Москве в конце апреля довольно редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:09
2024-04-28T12:09
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дожди такой "летней интенсивности", как были в субботу, бывают в Москве в конце апреля довольно редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, 27 апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы осадков. "Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой "летней интенсивности" – довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только 5 раз: 7,7 миллиметра - 1976 год, 9,8 миллиметра - 2004 год, 12,5 миллиметра – 2013 год, 10,1 миллиметра – 2017 год, 10,2 миллиметра – 2021 год", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля

Тишковец: дожди "летней интенсивности" редко бывают в Москве в апреле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дожди такой "летней интенсивности", как были в субботу, бывают в Москве в конце апреля довольно редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, 27 апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы осадков.
"Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой "летней интенсивности" – довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только 5 раз: 7,7 миллиметра - 1976 год, 9,8 миллиметра - 2004 год, 12,5 миллиметра – 2013 год, 10,1 миллиметра – 2017 год, 10,2 миллиметра – 2021 год", - рассказал Тишковец.
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