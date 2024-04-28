https://ria.ru/20240428/tishkovets-1942905570.html

Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля

Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля - РИА Новости, 28.04.2024

Синоптик назвал ливень, прошедший в Москве в субботу, редким для апреля

Дожди такой "летней интенсивности", как были в субботу, бывают в Москве в конце апреля довольно редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:09

2024-04-28T12:09

2024-04-28T12:09

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Дожди такой "летней интенсивности", как были в субботу, бывают в Москве в конце апреля довольно редко, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, 27 апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 13 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы осадков. "Нужно отметить, что в конце апреля дожди такой "летней интенсивности" – довольно редкое явление. За последние 75 лет сопоставимые по мощности ливни отмечались только 5 раз: 7,7 миллиметра - 1976 год, 9,8 миллиметра - 2004 год, 12,5 миллиметра – 2013 год, 10,1 миллиметра – 2017 год, 10,2 миллиметра – 2021 год", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода