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"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.04.2024
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22:05 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/syrskiy-1942966354.html
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.04.2024
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский летом прошлого года хвастался тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T22:05
2024-04-28T22:05
в мире
артемовск
россия
часов яр
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский летом прошлого года хвастался тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, напомнил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — Прим. ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — отметил аналитик.Ранее главком ВСУ пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942958235.html
https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html
артемовск
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в мире, артемовск, россия, часов яр, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Россия, Часов Яр, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

Эксперт Меркурис поставил Сырского на место после слов о ситуации на фронте

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский летом прошлого года хвастался тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, напомнил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — Прим. ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — отметил аналитик.
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Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.
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В миреАртемовскРоссияЧасов ЯрАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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