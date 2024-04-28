https://ria.ru/20240428/syrskiy-1942966354.html

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте - РИА Новости, 28.04.2024

"Что за абсурд?" Сырского унизили после слов о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский летом прошлого года хвастался тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:05

2024-04-28T22:05

2024-04-28T22:05

в мире

артемовск

россия

часов яр

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский летом прошлого года хвастался тем, что "взял под огневой контроль" Артемовск, а сейчас жалуется на катастрофическое положение ВСУ, напомнил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Я до сих пор помню, например, как еще летом он (Сырский. — Прим. ред.) утверждал, что украинцы взяли Бахмут (украинское название Артемовска) под огневой контроль, что было полным абсурдом и неправдой. Теперь он публично признается, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и говорит, что украинцы находятся под постоянным давлением", — отметил аналитик.Ранее главком ВСУ пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.

https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942958235.html

https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html

артемовск

россия

часов яр

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в мире, артемовск, россия, часов яр, александр сырский, вооруженные силы украины