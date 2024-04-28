https://ria.ru/20240428/syrskiy-1942935608.html

Сырский заявил об обострении ситуации на фронте

Сырский заявил об обострении ситуации на фронте - РИА Новости, 28.04.2024

Сырский заявил об обострении ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале об обострении ситуации на фронте. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:31

2024-04-28T16:31

2024-04-28T23:52

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале об обострении ситуации на фронте. "Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи", — написал он.По словам военачальника, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях. Накануне Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения. Сейчас формат "Рамштайн", в котором участвуют около 50 стран, возглавляют США. При этом, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики по отношению к Украине.До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240427/vsu-1942761775.html

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, александр сырский, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины