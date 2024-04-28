Сырский заявил об обострении ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский: российские войска имеют преимущество и тактические успехи
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне СВО
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в Telegram-канале об обострении ситуации на фронте.
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"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи", — написал он.
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Накануне Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
Сейчас формат "Рамштайн", в котором участвуют около 50 стран, возглавляют США. При этом, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики по отношению к Украине.
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До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.
Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка, Новобахмутовка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
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