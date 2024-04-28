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В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции - РИА Новости, 28.04.2024
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07:01 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/susk-1942880937.html
В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции
В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции - РИА Новости, 28.04.2024
В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции
Заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, суд РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:01
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происшествия
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, суд арестовал его на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону. "Следственным управлением СК России по Омской области в результате совместной работы следователей СК России и сотрудников УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 38 – летнего заместителя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "г, е" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки )... По инициативе следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц", - говорится в тексте сообщения, размещенного на сайте ведомства. По версии следствия, обвиняемый за взятки выдал разрешения на временное проживание в РФ нескольким иностранным гражданам.
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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции

Омский СУСК: замруководителя "миграционки" арестован по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, суд арестовал его на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением СК России по Омской области в результате совместной работы следователей СК России и сотрудников УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 38 – летнего заместителя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "г, е" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки )... По инициативе следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц", - говорится в тексте сообщения, размещенного на сайте ведомства.
Задержание подозреваемых в совершении коррупционных преступлений в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Подмосковье задержали трех чиновников по подозрению во взяточничестве
11 декабря 2023, 09:06
По версии следствия, обвиняемый за взятки выдал разрешения на временное проживание в РФ нескольким иностранным гражданам.
 
ПроисшествияРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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