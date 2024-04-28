https://ria.ru/20240428/susk-1942880937.html

В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции

В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции - РИА Новости, 28.04.2024

В Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, суд РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:01

2024-04-28T07:01

2024-04-28T07:01

происшествия

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки, суд арестовал его на два месяца, сообщает СУСК РФ по региону. "Следственным управлением СК России по Омской области в результате совместной работы следователей СК России и сотрудников УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 38 – летнего заместителя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "г, е" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки )... По инициативе следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и всех причастных лиц", - говорится в тексте сообщения, размещенного на сайте ведомства. По версии следствия, обвиняемый за взятки выдал разрешения на временное проживание в РФ нескольким иностранным гражданам.

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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)