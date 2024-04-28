Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 28.04.2024 (обновлено: 12:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/strelba-1942903219.html
При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек
При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек - РИА Новости, 28.04.2024
При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек
Один человек погиб в ночь на воскресенье в результате стрельбы в немецком городе Дюссельдорф, нападавшего задержала полиция, сообщило издание Bild. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:37
2024-04-28T12:31
в мире
дюссельдорф
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб в ночь на воскресенье в результате стрельбы в немецком городе Дюссельдорф, нападавшего задержала полиция, сообщило издание Bild. Выстрелы раздались в 2.45 по местному времени (3.45 мск) в районе Фридрихсштадт. Полиция быстро задержала нападавшего, на данный момент непонятно, были ли у него сообщники. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
https://ria.ru/20240428/turtsiya-1942890679.html
дюссельдорф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дюссельдорф, bild
В мире, Дюссельдорф, Bild
При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек

При ночной стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек, нападавший задержан

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб в ночь на воскресенье в результате стрельбы в немецком городе Дюссельдорф, нападавшего задержала полиция, сообщило издание Bild.
Выстрелы раздались в 2.45 по местному времени (3.45 мск) в районе Фридрихсштадт. Полиция быстро задержала нападавшего, на данный момент непонятно, были ли у него сообщники.
Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В Турции в торговом центре произошел конфликт со стрельбой
Вчера, 09:13
 
В миреДюссельдорфBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала