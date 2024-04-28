https://ria.ru/20240428/strelba-1942903219.html

При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек

При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек - РИА Новости, 28.04.2024

При стрельбе в Дюссельдорфе погиб человек

Один человек погиб в ночь на воскресенье в результате стрельбы в немецком городе Дюссельдорф, нападавшего задержала полиция, сообщило издание Bild. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:37

2024-04-28T11:37

2024-04-28T12:31

в мире

дюссельдорф

bild

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Один человек погиб в ночь на воскресенье в результате стрельбы в немецком городе Дюссельдорф, нападавшего задержала полиция, сообщило издание Bild. Выстрелы раздались в 2.45 по местному времени (3.45 мск) в районе Фридрихсштадт. Полиция быстро задержала нападавшего, на данный момент непонятно, были ли у него сообщники. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

https://ria.ru/20240428/turtsiya-1942890679.html

дюссельдорф

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, дюссельдорф, bild