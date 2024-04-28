https://ria.ru/20240428/ssha-1942895982.html

Эксперты оценили последствия конфискации российских активов со стороны США

Эксперты оценили последствия конфискации российских активов со стороны США - РИА Новости, 28.04.2024

Эксперты оценили последствия конфискации российских активов со стороны США

Конфискация российских активов США грозит ускорением дедолларизации мировой системы, а также отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:06

2024-04-28T10:06

2024-04-28T10:10

экономика

сша

россия

бельгия

джо байден

максим осадчий

ильяс зарипов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Конфискация российских активов США грозит ускорением дедолларизации мировой системы, а также отказом развивающихся стран от хранения своих резервов и инвестирования в США, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По оценке агентства, это может стоить экономике страны до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов в резервах. В среду президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины. Так называемый REPO Act дает президенту право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса. Иностранные активы и что с ними будетКонфискация средств России может вызвать эффект домино с активами других стран: как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, она снизит спрос инвесторов из развивающихся стран на американские активы. Так, согласно последним доступным данным, общий объем прямых иностранных инвестиций в США по итогам 2022 года составлял почти 5,3 триллиона долларов, из которых на активы России пришлось более 4 миллиардов долларов. А вот на активы всех развивающихся стран, согласно доступным данным, приходится 152 миллиарда долларов - это почти 3% от всех иностранных вложений. Часть стран уже выводят свои инвестиции из США. Так, в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, среди развивающихся стран сильнее всего свои инвестиции в США сократили Китай - на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия - на 205 миллионов долларов, Бахрейн - на 176 миллионов и Колумбия - на 54 миллиона. Всего среди развивающихся стран по итогам 2022 года свою долю снизили около 13 экономик. Суммарно страны БРИКС сократили свои инвестиции в США на 1,7 миллиарда долларов. Кроме того, эксперты указывают и на риск усиления дедолларизации мировой финансовой системы. По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяса Зарипова, процесс отказа от американских активов уже начался - уже идет отток средств инвесторов из стран Ближнего Востока, Азии, Африки из активов, номинированных в долларах. Это подтверждает и анализ РИА Новости высказываний официальных лиц 193 стран ООН: на начало текущего года уже каждая третья страна выступила однозначно за дедолларизацию или заявила, что принимает меры в этом направлении. Как показал анализ РИА Новости, общий объем мировых резервов составляет около 11,5 триллионов долларов, из них около 9,1 триллионов пришлось на развивающиеся страны. При этом на четвертый квартал 2023 года именно на долларовые резервы развивающихся стран приходилось 58,4%, или 5,34 триллиона долларов. Репутация доллара как резервной валюты и репутация США как страны, куда инвестируются резервы, продолжит ухудшаться, добавляет старший преподаватель НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Она отмечает, что при этом продолжает расти доля юаня в мировых резервах и платежах. "Для суверенных активов Китая и других стран, которые, мягко говоря, не разделяют интересы США, риски повторения судьбы российских 4-5 миллиардов долларов растут. По всей видимости, страны продолжат нивелировать эти риски, продавая трежерис (гособлигации - ред.) США", - добавляет Бондаренко. Согласно данным межбанковской системы SWIFT, по итогам марта доля юаня в расчетах находится на максимуме за все время и составляет 4,69%. При этом доля евро опустилась до исторического минимума в 21,93%, а доллара - выросла до максимальных с декабря 47,37%. Незаконная конфискация По мнению Осадчего, любое решение о конфискации активов "ничтожно с точки зрения международного законодательства", поэтому оно будет оспорено Россией. Поддерживает это мнение и Зарипов, он отмечает, что это - "абсолютно нелегитимный законодательный акт", который "будет иметь непредсказуемые, но однозначно негативные последствия для Вашингтона, американских граждан и бизнес-структур". Он добавляет, что с точки зрения международного права подобная конфискация - это факт насильственного изъятия средств, которые были размещены на корсчетах в банках США. Принятие решения об изъятии и использовании российских финансов будут принимать исполнительные власти США во главе с президентом Джо Байденом. И подобный шаг в случае его практической реализации будет иметь ответ со стороны России, подытоживает Зарипов. Ответить есть чем: сейчас в России заблокированы, но пока не изъяты, финансовые ресурсы, принадлежащие госструктурам США на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. А общая сумма активов недружественных стран, которую возможно конфисковать, составляет порядка 300 миллиардов долларов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Тем не менее Бондаренко напоминает, что механизм конфискации активов в полной мере все же существует - у Канады и отчасти у ЕС. В США он раньше был ограниченным, но давал возможность передачи активов лиц-нарушителей санкционного режима. Ранее в апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что конфискация замороженных активов не окажет влияния на финстабильность. У страны есть достаточно активов, чтобы купировать любые риски, связанные с этим, но сейчас их нет. Кому хуже от конфискации По мнению Бондаренко, сумма в 4-5 миллиардов - это, с одной стороны, немного. Однако с другой, если изъятие активов случится, это может создать "прецедент" для ЕС и, в частности, Бельгии, где у России хранится порядка 190 миллиардов долларов. "Вопрос, пойдет ли Бельгия на этот шаг - очень значимый вопрос. Пока при прочих равных условиях вряд ли - потому что Бельгии вряд ли захочется терять доверие иностранных инвесторов", - добавила Бондаренко. Кроме того, с экономической точки зрения изъятие - малоэффективная и негативная в долгосрочной перспективе мера, "по крайней мере для доллара США". "Госдолг США растет рекордными темпами, и откровенно наши замороженные деньги не очень-то и помогут в части бюджетных проблем", - считает старший преподаватель НИУ ВШЭ. Так, задолженность федерального правительства США в 2020 году составляла около 24,7 триллиона долларов, а сейчас она достигла уже 34,55 триллиона долларов. При этом МВФ прогнозирует, что 2024 году госдолг Штатов превысит 123% ВВП, а к 2029 году увеличится почти до 134%. При этом сам доллар с 2020 года обесценился примерно на пятую часть: то, что четыре года назад можно было купить за 1 доллар, сегодня стоит 1,21 доллара. Таким отъемом активов Вашингтон фактически уничтожает правовые основы рыночной экономики. Он не только снижает до нуля доверие к своей валюте, на котором и держится популярность доллара в мире, но и превращает свою валюту в токсичную для мировой экономики, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. "Основной риск состоит в усилении тенденций фрагментации мировой валютной системы и деглобализации мировой экономики", - заключил Осадчий.

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https://ria.ru/20231012/aktivy-1902164639.html

https://ria.ru/20231108/aktivy-1908160665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, бельгия, джо байден, максим осадчий, ильяс зарипов, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова, евросоюз, санкции в отношении россии