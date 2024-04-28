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Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.04.2024
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18:15 28.04.2024 (обновлено: 18:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/spetseffekty-1942946900.html
Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, заявили в Госдуме
Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.04.2024
Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что спецэффекты американского режиссера Стивена Спилберга не спасут... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:15
2024-04-28T18:31
в мире
сша
джо байден
стивен спилберг
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что спецэффекты американского режиссера Стивена Спилберга не спасут президента США Джо Байдена на выборах. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии. "Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, который уже вошел в историю как кровавый президент, спровоцировавший военные конфликты в различных уголках мира", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации. "Для существенной экономии денег лучше задействовать в избирательной компании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. В случае, если он тоже не поможет , то всему международному сообществу хотя бы будет очень интересно наблюдать за его новыми трюками", - сказал депутат. Ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html
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в мире, сша, джо байден, стивен спилберг, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Джо Байден, Стивен Спилберг, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: спецэффекты Спилберга не спасут Байдена на выборах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что спецэффекты американского режиссера Стивена Спилберга не спасут президента США Джо Байдена на выборах.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии.
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"Спецэффекты Спилберга не спасут Байдена, который уже вошел в историю как кровавый президент, спровоцировавший военные конфликты в различных уголках мира", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.
«
"Для существенной экономии денег лучше задействовать в избирательной компании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. В случае, если он тоже не поможет , то всему международному сообществу хотя бы будет очень интересно наблюдать за его новыми трюками", - сказал депутат.
Ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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В миреСШАДжо БайденСтивен СпилбергМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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