https://ria.ru/20240428/skoraya_pomosch-1942863025.html
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2024
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году
Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:02
2024-04-28T00:02
2024-04-28T00:02
общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой медицинской помощи. "За 2023 год сотрудники скорой медицинской помощи выполнили более 40 миллионов вызовов, совершено почти 14 тысяч вылетов санитарной авиации. В 2024 году в рамках федерального проекта уже выполнено почти 3,8 тысячи вылетов санитарной авиации, эвакуировано с использованием санитарной авиации почти 5,2 тысячи пациентов, из них 932 ребенка, в том числе 373 ребенка возрастом до 1 года", – говорится в поздравлении Мурашко с Днем работников скорой помощи. Министр назвал скорую помощь одним из самых ответственных направлений здравоохранения, так как они всегда первыми приходят на помощь. По словам Мурашко, врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют невероятный профессионализм и милосердие, настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. "Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские специалисты и водители находятся на посту", – подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html
https://ria.ru/20231225/vrachi-1918020812.html
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общество, михаил мурашко
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году
Мурашко: скорая помощь в 2023 году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой медицинской помощи.
"За 2023 год сотрудники скорой медицинской помощи выполнили более 40 миллионов вызовов, совершено почти 14 тысяч вылетов санитарной авиации. В 2024 году в рамках федерального проекта уже выполнено почти 3,8 тысячи вылетов санитарной авиации, эвакуировано с использованием санитарной авиации почти 5,2 тысячи пациентов, из них 932 ребенка, в том числе 373 ребенка возрастом до 1 года", – говорится в поздравлении Мурашко с Днем работников скорой помощи.
Министр назвал скорую помощь одним из самых ответственных направлений здравоохранения, так как они всегда первыми приходят на помощь.
По словам Мурашко, врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют невероятный профессионализм и милосердие, настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан.
"Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские специалисты и водители находятся на посту", – подчеркнул Мурашко.