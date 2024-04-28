https://ria.ru/20240428/skoraya_pomosch-1942863025.html

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2024

Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году

Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:02

2024-04-28T00:02

2024-04-28T00:02

общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой медицинской помощи. "За 2023 год сотрудники скорой медицинской помощи выполнили более 40 миллионов вызовов, совершено почти 14 тысяч вылетов санитарной авиации. В 2024 году в рамках федерального проекта уже выполнено почти 3,8 тысячи вылетов санитарной авиации, эвакуировано с использованием санитарной авиации почти 5,2 тысячи пациентов, из них 932 ребенка, в том числе 373 ребенка возрастом до 1 года", – говорится в поздравлении Мурашко с Днем работников скорой помощи. Министр назвал скорую помощь одним из самых ответственных направлений здравоохранения, так как они всегда первыми приходят на помощь. По словам Мурашко, врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют невероятный профессионализм и милосердие, настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. "Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские специалисты и водители находятся на посту", – подчеркнул Мурашко.

https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html

https://ria.ru/20231225/vrachi-1918020812.html

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общество, михаил мурашко