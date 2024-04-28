Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/skoraya_pomosch-1942863025.html
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2024
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году
Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:02
2024-04-28T00:02
общество
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой медицинской помощи. "За 2023 год сотрудники скорой медицинской помощи выполнили более 40 миллионов вызовов, совершено почти 14 тысяч вылетов санитарной авиации. В 2024 году в рамках федерального проекта уже выполнено почти 3,8 тысячи вылетов санитарной авиации, эвакуировано с использованием санитарной авиации почти 5,2 тысячи пациентов, из них 932 ребенка, в том числе 373 ребенка возрастом до 1 года", – говорится в поздравлении Мурашко с Днем работников скорой помощи. Министр назвал скорую помощь одним из самых ответственных направлений здравоохранения, так как они всегда первыми приходят на помощь. По словам Мурашко, врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют невероятный профессионализм и милосердие, настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. "Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские специалисты и водители находятся на посту", – подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20240426/murashko-1942469581.html
https://ria.ru/20231225/vrachi-1918020812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мурашко
Общество, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о работе скорой помощи в 2023 году

Мурашко: скорая помощь в 2023 году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская скорая помощь в прошлом году отозвалась на более чем 40 миллионов вызовов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в День работников скорой медицинской помощи.
"За 2023 год сотрудники скорой медицинской помощи выполнили более 40 миллионов вызовов, совершено почти 14 тысяч вылетов санитарной авиации. В 2024 году в рамках федерального проекта уже выполнено почти 3,8 тысячи вылетов санитарной авиации, эвакуировано с использованием санитарной авиации почти 5,2 тысячи пациентов, из них 932 ребенка, в том числе 373 ребенка возрастом до 1 года", – говорится в поздравлении Мурашко с Днем работников скорой помощи.
Детский врач - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мурашко призвал расширить цифровые возможности для школьных врачей
26 апреля, 12:33
Министр назвал скорую помощь одним из самых ответственных направлений здравоохранения, так как они всегда первыми приходят на помощь.
По словам Мурашко, врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки, водители экипажей проявляют невероятный профессионализм и милосердие, настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан.
"Служба скорой медицинской помощи всегда работает без перерывов и выходных. Даже сегодня, в свой профессиональный праздник медицинские специалисты и водители находятся на посту", – подчеркнул Мурашко.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
25 декабря 2023, 18:38
 
ОбществоМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала