https://ria.ru/20240428/situatsiya-1942966613.html

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию с заложниками в Газе

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию с заложниками в Газе - РИА Новости, 28.04.2024

Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию с заложниками в Газе

Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:10

2024-04-28T22:10

2024-04-28T22:10

в мире

израиль

рафах (провинция)

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников в секторе Газа, сообщил Белый дом. "Президент подтвердил непоколебимую приверженность обеспечению безопасности Израиля после беспрецедентной ракетной атаки Ирана в начале этого месяца. Лидеры также обсудили текущие переговоры по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа", - говорится в сообщении. Кроме того, Байден и Нетаньяху обсудили необходимость увеличения поставок гуманитарной помощи в секторе Газа, в том числе за счет открытия новых пропускных пунктов, начиная с текущей неделе, также лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг возможного наступления армии Израиля в городе Рафахе, в связи с чем Байден "подтвердил свою четкую позицию" по данному вопросу, добавили в Белом доме. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231228/gibel-1918863934.html

https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году