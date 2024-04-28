На Украине блокируют сайты с азартными играми
На Украине заблокировали более 2,5 тысячи сайтов для доступа к азартным играм
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Более 2,5 тысячи сайтов, которые обеспечивают доступ к азартным играм, были заблокированы на Украине, сообщает офис генерального прокурора страны.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк 4 апреля сообщал, что комитет парламента одобрил ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
"По результатам направленных правоохранителями рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Уточняется, что по состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных преступлений по фактам незаконной организации азартных игр, обвинения предъявлены 21 человеку. В прошлом году по тем же фактам было зарегистрировано 169 правонарушений, обвинения были предъявлены 74 фигурантам.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
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