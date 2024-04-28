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В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
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Религия
 
21:56 28.04.2024 (обновлено: 22:02 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/rpts-1942965468.html
В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией
В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией
Принятие США решения о выделении на помощь Украине 61 миллиарда долларов для войны с Россией обусловлено "извращённой религиозной доктриной" американского... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:56
2024-04-28T22:02
религия
украина
сша
россия
андрей новиков (атц снг)
майк джонсон
джо байден
русская православная церковь
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Принятие США решения о выделении на помощь Украине 61 миллиарда долларов для войны с Россией обусловлено "извращённой религиозной доктриной" американского политического истеблишмента - смесью "протестантского сектантства и либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", заявил в воскресенье член Cинодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Москвы протоиерей Андрей Новиков. Отец Андрей родился в Одессе, там же служил в Украинской православной церкви, а в 2014 году переехал в Россию из-за преследования со стороны украинских правоохранителей. Священник отметил, что выделение США Украине 61 миллиарда долларов на войну приведет лишь к жертвам, в первую очередь среди самих украинцев. "Это колоссальная сумма, колоссальные вливания в эту мельницу убийств, смерти, приношение кровавому идолу войны. Это имеет основания во внутренней политике США, в интересах глубинного государства, финансовых (интересах – ред.). Но самое главное – это ненависть американского политического истеблишмента к России, русскому православию, тысячелетним устоям христианской цивилизации, которая ассоциируется с Россией. Это сугубо религиозная ненависть к нашей стране", - сказал Новиков в эфире телепередачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Он напомнил, что один из людей, от которого зависело принятие законопроекта о военной помощи Украине в сенате США – "спикер Майк Джонсон сказал две вещи: что Библия учит помогать Израилю - очевидно, убивать палестинцев; и что он помолился перед биллем об Украине и принял это решение". "Вот это все обусловлено такой извращённой религиозной доктриной - с одной стороны, протестантского сектантства, с другой стороны, такого напора либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", - заключил представитель РПЦ. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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украина, сша, россия, андрей новиков (атц снг), майк джонсон, джо байден, русская православная церковь, украинская православная церковь, министерство обороны сша
Религия, Украина, США, Россия, Андрей Новиков (АТЦ СНГ), Майк Джонсон, Джо Байден, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Министерство обороны США, В мире
В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией

Священник РПЦ связал помощь США Украине с "извращенной религиозной доктриной"

© Фото : Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горахПротоиерей Андрей Новиков
Протоиерей Андрей Новиков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах
Протоиерей Андрей Новиков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Принятие США решения о выделении на помощь Украине 61 миллиарда долларов для войны с Россией обусловлено "извращённой религиозной доктриной" американского политического истеблишмента - смесью "протестантского сектантства и либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", заявил в воскресенье член Cинодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Москвы протоиерей Андрей Новиков.
Отец Андрей родился в Одессе, там же служил в Украинской православной церкви, а в 2014 году переехал в Россию из-за преследования со стороны украинских правоохранителей.
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Священник отметил, что выделение США Украине 61 миллиарда долларов на войну приведет лишь к жертвам, в первую очередь среди самих украинцев.
"Это колоссальная сумма, колоссальные вливания в эту мельницу убийств, смерти, приношение кровавому идолу войны. Это имеет основания во внутренней политике США, в интересах глубинного государства, финансовых (интересах – ред.). Но самое главное – это ненависть американского политического истеблишмента к России, русскому православию, тысячелетним устоям христианской цивилизации, которая ассоциируется с Россией. Это сугубо религиозная ненависть к нашей стране", - сказал Новиков в эфире телепередачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Он напомнил, что один из людей, от которого зависело принятие законопроекта о военной помощи Украине в сенате США – "спикер Майк Джонсон сказал две вещи: что Библия учит помогать Израилю - очевидно, убивать палестинцев; и что он помолился перед биллем об Украине и принял это решение". "Вот это все обусловлено такой извращённой религиозной доктриной - с одной стороны, протестантского сектантства, с другой стороны, такого напора либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", - заключил представитель РПЦ.
Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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