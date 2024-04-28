https://ria.ru/20240428/rpts-1942965468.html

В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией

В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией - РИА Новости, 28.04.2024

В РПЦ объяснили выделение США 61 миллиарда долларов для войны с Россией

Принятие США решения о выделении на помощь Украине 61 миллиарда долларов для войны с Россией обусловлено "извращённой религиозной доктриной" американского... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T21:56

2024-04-28T21:56

2024-04-28T22:02

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украина

сша

россия

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джо байден

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Принятие США решения о выделении на помощь Украине 61 миллиарда долларов для войны с Россией обусловлено "извращённой религиозной доктриной" американского политического истеблишмента - смесью "протестантского сектантства и либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", заявил в воскресенье член Cинодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах Москвы протоиерей Андрей Новиков. Отец Андрей родился в Одессе, там же служил в Украинской православной церкви, а в 2014 году переехал в Россию из-за преследования со стороны украинских правоохранителей. Священник отметил, что выделение США Украине 61 миллиарда долларов на войну приведет лишь к жертвам, в первую очередь среди самих украинцев. "Это колоссальная сумма, колоссальные вливания в эту мельницу убийств, смерти, приношение кровавому идолу войны. Это имеет основания во внутренней политике США, в интересах глубинного государства, финансовых (интересах – ред.). Но самое главное – это ненависть американского политического истеблишмента к России, русскому православию, тысячелетним устоям христианской цивилизации, которая ассоциируется с Россией. Это сугубо религиозная ненависть к нашей стране", - сказал Новиков в эфире телепередачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Он напомнил, что один из людей, от которого зависело принятие законопроекта о военной помощи Украине в сенате США – "спикер Майк Джонсон сказал две вещи: что Библия учит помогать Израилю - очевидно, убивать палестинцев; и что он помолился перед биллем об Украине и принял это решение". "Вот это все обусловлено такой извращённой религиозной доктриной - с одной стороны, протестантского сектантства, с другой стороны, такого напора либеральной ненависти к традиционному православному и христианскому вообще мироустройству", - заключил представитель РПЦ. Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден в среду вечером подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html

https://ria.ru/20240322/kiev-1935015347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, россия, андрей новиков (атц снг), майк джонсон, джо байден, русская православная церковь, украинская православная церковь, министерство обороны сша