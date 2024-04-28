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Европейская страна отказалась от выплаты репараций

Европейская страна отказалась от выплаты репараций - РИА Новости, 28.04.2024

Европейская страна отказалась от выплаты репараций

Правительство Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T03:01

2024-04-28T03:01

2024-04-28T03:01

в мире

португалия

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Правительство Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters.В заявлении правительства говорится, что оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", однако у него "нет программы конкретных действий" по выплате репараций. Там указали, что подобной линии придерживались и предыдущие правительства.Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он отмечал, что страна берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.

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португалия

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в мире, португалия