https://ria.ru/20240428/reparatsii-1942873083.html
Европейская страна отказалась от выплаты репараций
Европейская страна отказалась от выплаты репараций - РИА Новости, 28.04.2024
Европейская страна отказалась от выплаты репараций
Правительство Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:01
2024-04-28T03:01
2024-04-28T03:01
в мире
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/06/1557050684_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_0e0eee0c1ae004732b51a73e8f2ee31e.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Правительство Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters.В заявлении правительства говорится, что оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", однако у него "нет программы конкретных действий" по выплате репараций. Там указали, что подобной линии придерживались и предыдущие правительства.Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он отмечал, что страна берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942518138.html
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/06/1557050684_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b982f63dcd042b47abc0bea1c3d0033f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия
Европейская страна отказалась от выплаты репараций
Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Правительство Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters
.
В заявлении правительства говорится, что оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", однако у него "нет программы конкретных действий" по выплате репараций. Там указали, что подобной линии придерживались и предыдущие правительства.
Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что власти страны ответственны за "ошибки прошлого" и должны заплатить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он отмечал, что страна берет на себя полную ответственность "за ошибки прошлого" и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".
Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола
, Мозамбик
, Бразилия
, Кабо-Верде
, Восточный Тимор
. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.