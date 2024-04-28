https://ria.ru/20240428/reka-1942959107.html

Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился

Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился - РИА Новости, 28.04.2024

Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 22.00 (20.00 мск) сохраняется на отметке 1213 сантиметров, за последние два часа нового подъема не РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:32

2024-04-28T20:32

2024-04-28T20:37

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 22.00 (20.00 мск) сохраняется на отметке 1213 сантиметров, за последние два часа нового подъема не зафиксировано.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 22.00 (20.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1213 сантиметров. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) воскресенья уровень воды в реке достиг 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024