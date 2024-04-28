https://ria.ru/20240428/reka-1942959107.html
Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился
Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился - РИА Новости, 28.04.2024
Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 22.00 (20.00 мск) сохраняется на отметке 1213 сантиметров, за последние два часа нового подъема не РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:32
2024-04-28T20:32
2024-04-28T20:37
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 22.00 (20.00 мск) сохраняется на отметке 1213 сантиметров, за последние два часа нового подъема не зафиксировано.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 22.00 (20.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1213 сантиметров. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) воскресенья уровень воды в реке достиг 1208 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 11 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Подъем уровня воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское остановился
Уровень воды в реке в тюменском селе Абатское остановился на отметке 1213 см