https://ria.ru/20240428/reka-1942954972.html
Река Ишим в одноименном тюменском городе поднялась на шесть сантиметров
Река Ишим в одноименном тюменском городе поднялась на шесть сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
Река Ишим в одноименном тюменском городе поднялась на шесть сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области с утра воскресенья поднялся на 6 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) достиг 1043 сантиметров. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:40
2024-04-28T19:40
2024-04-28T19:40
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области с утра воскресенья поднялся на 6 сантиметров и на 20.00 (18.00 мск) достиг 1043 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 20.00 (18.00 мск) 28 апреля достиг 1043 сантиметров, по данным на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1037 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 12 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке в 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъем воды в реке. По данным властей, в Ишиме он может продолжиться по 3 мая, предполагается, что в этот раз вода может подняться до отметки в 1055 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным МЧС России, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Ранее сообщалось, что эвакуировано более 5,7 тысячи человек, 607 из них находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
ишим (река)
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Река Ишим в одноименном тюменском городе поднялась на шесть сантиметров
Уровень воды в реке в городе Ишиме в Тюменской области достиг 1043 сантиметров