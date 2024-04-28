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В Новой Москве нашли скелетированные останки человека - РИА Новости, 28.04.2024
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11:10 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/rassledovanie-1942900932.html
В Новой Москве нашли скелетированные останки человека
В Новой Москве нашли скелетированные останки человека - РИА Новости, 28.04.2024
В Новой Москве нашли скелетированные останки человека
Скелетированные останки человека обнаружены в лесу в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:10
2024-04-28T11:10
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека обнаружены в лесу в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. "В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
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новая москва
новомосковский административный округ
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происшествия, новая москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ
В Новой Москве нашли скелетированные останки человека

В лесу вблизи поселка Кокошкино нашли скелетированные останки человека

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека обнаружены в лесу в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
"В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовая МоскваНовомосковский административный округ
 
 
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