https://ria.ru/20240428/rassledovanie-1942900932.html

В Новой Москве нашли скелетированные останки человека

В Новой Москве нашли скелетированные останки человека - РИА Новости, 28.04.2024

В Новой Москве нашли скелетированные останки человека

Скелетированные останки человека обнаружены в лесу в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:10

2024-04-28T11:10

2024-04-28T11:10

происшествия

новая москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Скелетированные останки человека обнаружены в лесу в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры. "В лесном массиве вблизи поселка Кокошкино в Новой Москве обнаружены скелетированные останки человека. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

новая москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новая москва, новомосковский административный округ