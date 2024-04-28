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Празднование вербного воскресенья - РИА Новости, 28.04.2024
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15:25 28.04.2024 (обновлено: 15:36 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/prazdnik-1942913185.html
Празднование вербного воскресенья
Празднование вербного воскресенья - РИА Новости, 28.04.2024
Празднование вербного воскресенья
Православные в России отмечают Вербное воскресенье. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru >>>
2024-04-28T15:25
2024-04-28T15:36
фото
иисус христос
иерусалим
россия
религия
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фото, фото, иисус христос, иерусалим, россия, религия
Фото, Иисус Христос, Иерусалим, Россия, Религия

Празднование вербного воскресенья

Читать ria.ru в
Православные в России отмечают Вербное воскресенье. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru >>>
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

Прохожим на Тверской улице в Москве раздают вербу

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В 2024 году православные христиане отмечают Вербное воскресенье 28 апреля.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам. Его дата зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В 2024 году православные христиане отмечают Вербное воскресенье 28 апреля.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Вербное воскресенье — это первый день особого для православных верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Благотворительный фестиваль Пасхальный дар

Вербное воскресенье — это первый день особого для православных верующих периода Страстной недели, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы принять страдания на кресте — за грехи всех людей. А затем, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.

Вербное воскресенье

С этим связан и смысл праздника: Господь приходит в Иерусалим, чтобы принять страдания на кресте — за грехи всех людей. А затем, согласно вероучению, воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Евангелии сказано, что в этот день Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле. Город к тому времени был взволнован, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. И его встречают как мессию.

Вербное воскресенье

В Евангелии сказано, что в этот день Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим на осле. Город к тому времени был взволнован, ведь накануне Христос воскресил Лазаря. И его встречают как мессию.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На пути Иисуса стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей власти. Жители приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветками.

Вербное воскресенье

На пути Иисуса стелили ковры и пальмовые ветви — символ триумфа и монаршей власти. Жители приветствовали Иисуса Христа пальмовыми ветками.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На Руси к Вербному воскресенью готовили заранее. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".

Благотворительный фестиваль Пасхальный дар

На Руси к Вербному воскресенью готовили заранее. В сам праздник существовала традиция слегка ударять друг друга вербой и приговаривать: "Будь здоров, как верба".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

В Костромской губернии в Вербное воскресенье пекли печенье в виде вербовых почек. В Полесье и на Пещине, выходя из церкви после службы, съедали по девять вербовых почек-свечек, чтобы "не было лихорадки".

Вербное воскресенье

В Костромской губернии в Вербное воскресенье пекли печенье в виде вербовых почек. В Полесье и на Пещине, выходя из церкви после службы, съедали по девять вербовых почек-свечек, чтобы "не было лихорадки".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Христиане накануне праздника стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают.

Вербное воскресенье

Христиане накануне праздника стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья, после чего сжигают.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гулянья, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма.

Вербное воскресенье

Церковь советует в этот день не сквернословить, не завидовать и не ругаться, лучше его посвятить общению с родными, чтению книг и помощи нуждающимся. Не стоит устраивать шумные гулянья, так как все же в празднике присутствуют нотки трагизма.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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