https://ria.ru/20240428/pozor-1942869346.html

Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams

Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams - РИА Новости, 28.04.2024

Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams

ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало "огромным позором" для американской боевой машины,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T01:59

2024-04-28T01:59

2024-04-28T02:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало "огромным позором" для американской боевой машины, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне войны с Россией. Сообщается, что Украина отвела (с передовой – Прим. ред.) предоставленные США боевые танки Abrams M1A1", — указывает издание.Как говорится в сюжете, американские военные признали, что Украина перестала применять переданные танки из-за активности российских беспилотников."Abrams не защищен от "дронов-убийц". США согласились отправить 31 танк на Украину в январе 2023 года, но с тех пор поле боя <…> существенно изменилось. Повсеместное использование российских разведывательных беспилотников и "дронов-убийц", как сообщается, усложнило возможности Украины по защите танков", — отмечается в материале.Российские "дроны-охотники" уничтожили пять из 31 Abrams на Украине всего за два месяца, напоминает Hindustan Times.Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

https://ria.ru/20240426/abrams-1942463821.html

https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html

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в мире, украина, сша, индия, максим бужанский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, верховная рада украины, m1 abrams