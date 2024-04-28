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Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams - РИА Новости, 28.04.2024
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01:59 28.04.2024 (обновлено: 02:00 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/pozor-1942869346.html
Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams
Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams - РИА Новости, 28.04.2024
Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams
ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало "огромным позором" для американской боевой машины,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:59
2024-04-28T02:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало "огромным позором" для американской боевой машины, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times."Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне войны с Россией. Сообщается, что Украина отвела (с передовой – Прим. ред.) предоставленные США боевые танки Abrams M1A1", — указывает издание.Как говорится в сюжете, американские военные признали, что Украина перестала применять переданные танки из-за активности российских беспилотников."Abrams не защищен от "дронов-убийц". США согласились отправить 31 танк на Украину в январе 2023 года, но с тех пор поле боя &lt;…&gt; существенно изменилось. Повсеместное использование российских разведывательных беспилотников и "дронов-убийц", как сообщается, усложнило возможности Украины по защите танков", — отмечается в материале.Российские "дроны-охотники" уничтожили пять из 31 Abrams на Украине всего за два месяца, напоминает Hindustan Times.Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
https://ria.ru/20240426/abrams-1942463821.html
https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html
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в мире, украина, сша, индия, максим бужанский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, верховная рада украины, m1 abrams
В мире, Украина, США, Индия, Максим Бужанский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины, M1 Abrams
Позор на Украине. В Индии поиздевались над танками Abrams

HT назвало позором для танков Abrams их отвод с передовой на Украине

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что стало "огромным позором" для американской боевой машины, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
"Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне войны с Россией. Сообщается, что Украина отвела (с передовой – Прим. ред.) предоставленные США боевые танки Abrams M1A1", — указывает издание.
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Как говорится в сюжете, американские военные признали, что Украина перестала применять переданные танки из-за активности российских беспилотников.
"Abrams не защищен от "дронов-убийц". США согласились отправить 31 танк на Украину в январе 2023 года, но с тех пор поле боя <…> существенно изменилось. Повсеместное использование российских разведывательных беспилотников и "дронов-убийц", как сообщается, усложнило возможности Украины по защите танков", — отмечается в материале.
Российские "дроны-охотники" уничтожили пять из 31 Abrams на Украине всего за два месяца, напоминает Hindustan Times.
Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
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В миреУкраинаСШАИндияМаксим БужанскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВерховная Рада УкраиныM1 Abrams
 
 
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