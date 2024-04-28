https://ria.ru/20240428/pozhary-1942888580.html
В Курганской области ввели особый противопожарный режим
В Курганской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 28.04.2024
В Курганской области ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим начал действовать в Курганской области, гражданам запрещено сжигать мусор и разводить костры на землях всех категорий в регионе,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:50
2024-04-28T08:50
2024-04-28T08:50
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим начал действовать в Курганской области, гражданам запрещено сжигать мусор и разводить костры на землях всех категорий в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. "С 27 апреля на территории всей Курганской области вводится особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. На период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, а также разведение костров и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, уточняется в сообщении. Кроме того, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств, добавляется в публикации. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа, поясняет пресс-служба. Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, уточняется в сообщении. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, подчеркивает пресс-служба.
https://ria.ru/20231012/musor-1902158480.html
https://ria.ru/20240415/alkogol-1940053642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курганская область, происшествия
Курганская область, Происшествия
В Курганской области ввели особый противопожарный режим
В Курганской области с 27 апреля ввели особый противопожарный режим
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр - РИА Новости. Особый противопожарный режим начал действовать в Курганской области, гражданам запрещено сжигать мусор и разводить костры на землях всех категорий в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
"С 27 апреля на территории всей Курганской области вводится особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
На период действия особого противопожарного режима запрещается сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, а также разведение костров и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий, уточняется в сообщении.
Кроме того, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при объявлении штормового предупреждения запрещена топка печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств, добавляется в публикации.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа, поясняет пресс-служба. Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, уточняется в сообщении.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, подчеркивает пресс-служба.