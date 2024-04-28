https://ria.ru/20240428/pomosch-1942943726.html

Плавучий пирс не заменит наземные поставки помощи в Газу, заявил Белый дом

Плавучий пирс не заменит наземные поставки помощи в Газу, заявил Белый дом - РИА Новости, 28.04.2024

Плавучий пирс не заменит наземные поставки помощи в Газу, заявил Белый дом

Поставки гуманитарной помощи по временному плавучему пирсу в секторе Газа могут начаться через 2-3 недели, однако он не сможет заменить по объемам наземные... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:34

2024-04-28T17:34

2024-04-28T17:34

в мире

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932016354_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7a28d1af080390c1a26f858ac3253964.jpg

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи по временному плавучему пирсу в секторе Газа могут начаться через 2-3 недели, однако он не сможет заменить по объемам наземные поставки таких грузов, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. "Этот пирс сейчас возводится, и понадобится примерно две-три недели, прежде чем мы сможем его использовать. Это достаточно сложная процедура, и мы тесно сотрудничаем с израильскими коллегами по вопросу организации его работы", - сказал Кирби. В то же время, чиновник дал понять, что пирс нельзя рассматривать в качестве равноценной альтернативы наземным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. "Ничто, откровенно говоря, ничто не способно заменить наземные маршруты и доставку помощи на грузовиках", - подчеркнул представитель Белого дома.

https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html

https://ria.ru/20231030/gaza-1906302848.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году