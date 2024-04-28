Плавучий пирс не заменит наземные поставки помощи в Газу, заявил Белый дом
Белый дом: поставки помощи по пирсу в Газе могут начать через две-три недели
© AP Photo / Leo CorreaГуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Поставки гуманитарной помощи по временному плавучему пирсу в секторе Газа могут начаться через 2-3 недели, однако он не сможет заменить по объемам наземные поставки таких грузов, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
"Этот пирс сейчас возводится, и понадобится примерно две-три недели, прежде чем мы сможем его использовать. Это достаточно сложная процедура, и мы тесно сотрудничаем с израильскими коллегами по вопросу организации его работы", - сказал Кирби.
В то же время, чиновник дал понять, что пирс нельзя рассматривать в качестве равноценной альтернативы наземным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.
"Ничто, откровенно говоря, ничто не способно заменить наземные маршруты и доставку помощи на грузовиках", - подчеркнул представитель Белого дома.
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