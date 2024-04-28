https://ria.ru/20240428/pogoda-1942897692.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:29

2024-04-28T10:29

2024-04-28T10:29

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием области повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и по-апрельски теплой погоды. В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 15 - плюс 17 градусов, по области плюс 13 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, северный, со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240407/pogoda-1938422038.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, погода