https://ria.ru/20240428/pogoda-1942874798.html

Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

Москвичам рассказали о погоде на 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024

Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T03:49

2024-04-28T03:49

2024-04-28T03:49

общество

москва

россия

марина макарова

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Первого мая местами небольшой кратковременный дождь, 17-22 градуса. Это теплая погода для мая, то есть выше нормы", - сказала РИА Новости Макарова. По ее словам, со 2 мая в Москве прогнозируется понижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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