https://ria.ru/20240428/pogoda-1942874798.html
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая
Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:49
2024-04-28T03:49
2024-04-28T03:49
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940904146_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee12a0247619993358143cfa9ef8a0a8.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Первого мая местами небольшой кратковременный дождь, 17-22 градуса. Это теплая погода для мая, то есть выше нормы", - сказала РИА Новости Макарова. По ее словам, со 2 мая в Москве прогнозируется понижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940904146_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cb96c7f4c82b3058666f28e4a9c877ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая
Гидрометцентр: в Москве 1 мая ожидаются небольшой дождь и тепло до 22 градусов