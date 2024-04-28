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Москвичам рассказали о погоде на 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024
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03:49 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/pogoda-1942874798.html
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая - РИА Новости, 28.04.2024
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая
Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:49
2024-04-28T03:49
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Первого мая местами небольшой кратковременный дождь, 17-22 градуса. Это теплая погода для мая, то есть выше нормы", - сказала РИА Новости Макарова. По ее словам, со 2 мая в Москве прогнозируется понижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию.
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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде на 1 мая

Гидрометцентр: в Москве 1 мая ожидаются небольшой дождь и тепло до 22 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина под дождем в Москве
Женщина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина под дождем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кратковременный дождь и 17-22 градуса по Цельсию прогнозируется 1 мая в Москве, а после праздника ожидается похолодание до 13-18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Первого мая местами небольшой кратковременный дождь, 17-22 градуса. Это теплая погода для мая, то есть выше нормы", - сказала РИА Новости Макарова.
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По ее словам, со 2 мая в Москве прогнозируется понижение температуры до 13-18 градусов по Цельсию.
 
ОбществоМоскваРоссияМарина МакароваГидрометцентрЭкология в России
 
 
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