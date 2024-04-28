https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942967228.html

МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин

МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин - РИА Новости, 29.04.2024

МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин

Обнаруженные в субботу в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными, заявили в украинском МИД. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-28T22:23

2024-04-28T22:23

2024-04-29T06:39

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обнаруженные в субботу в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными, заявили в украинском МИД. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. "По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", — говорится в заявлении украинского МИД, которое приводит издание "Страна.ua" в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240419/germaniya-1940931745.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия