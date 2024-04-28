МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин
МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными
© AP Photo / apn / Christof StacheСотрудник полиции Германии
© AP Photo / apn / Christof Stache
Сотрудник полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Обнаруженные в субботу в Германии с колото-резаными ранами граждане Украины были военными, заявили в украинском МИД.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", — говорится в заявлении украинского МИД, которое приводит издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
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