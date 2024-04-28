https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы - РИА Новости, 28.04.2024
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы
В поселке Днепряны в Херсонской области от минометного удара украинских войск погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:26
2024-04-28T17:26
2024-04-28T18:16
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. В поселке Днепряны в Херсонской области от минометного удара украинских войск погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте. Соболезнуем семьям. Обязательно поможем", — написал он.По словам Алексеенко, обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник, в Вербное воскресенье, но стали еще ожесточеннее."Причем по всей нашей 15-километровой зоне вдоль Днепра", — подчеркнул глава правительства региона.За прошедшие сутки украинские войска провели массированные обстрелы Херсонской области.ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов. Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942932113.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы
В поселке Днепряны Херсонской области при ударе ВСУ погибли два человека