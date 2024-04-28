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ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 28.04.2024 (обновлено: 18:16 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942940159.html
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы - РИА Новости, 28.04.2024
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы
В поселке Днепряны в Херсонской области от минометного удара украинских войск погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:26
2024-04-28T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. В поселке Днепряны в Херсонской области от минометного удара украинских войск погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.&quot;Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте. Соболезнуем семьям. Обязательно поможем&quot;, — написал он.По словам Алексеенко, обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник, в Вербное воскресенье, но стали еще ожесточеннее."Причем по всей нашей 15-километровой зоне вдоль Днепра", — подчеркнул глава правительства региона.За прошедшие сутки украинские войска провели массированные обстрелы Херсонской области.ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов. Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
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херсонская область
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, россия, днепр (город), андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко
ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области, есть жертвы

В поселке Днепряны Херсонской области при ударе ВСУ погибли два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. В поселке Днепряны в Херсонской области от минометного удара украинских войск погибли два человека, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
«

"Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. Около двух часов назад украинские нацисты нанесли по ним удар из минометов. Двое местных жителей погибли на месте. Соболезнуем семьям. Обязательно поможем", — написал он.

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По словам Алексеенко, обстрелы жилых кварталов и убийства мирных людей не только не прекратились в светлый праздник, в Вербное воскресенье, но стали еще ожесточеннее.
"Причем по всей нашей 15-километровой зоне вдоль Днепра", — подчеркнул глава правительства региона.
За прошедшие сутки украинские войска провели массированные обстрелы Херсонской области.
ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов. Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияДнепр (город)Андрей Алексеенко
 
 
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