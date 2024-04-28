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Европейские столицы нагнетают напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
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14:30 28.04.2024 (обновлено: 23:32 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/peskov-1942922463.html
Европейские столицы нагнетают напряженность, заявил Песков
Европейские столицы нагнетают напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Европейские столицы нагнетают напряженность, заявил Песков
Европейские столицы нагнетают напряженность безосновательными страшилками про русских, которые якобы никогда не остановятся, таким образом на Западе пытаются... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:30
2024-04-28T23:32
россия
в мире
польша
варшава
дмитрий песков
павел зарубин
анджей дуда
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские столицы нагнетают напряженность безосновательными страшилками про русских, которые якобы никогда не остановятся, таким образом на Западе пытаются оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста..Так он прокомментировал недавние заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие."Эти заявления демонстрируют ход мысли: европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, - абсолютно безосновательно", - сказал Песков."Тем самым кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то - свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее. Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению", - сказал Песков."Пока мало людей готовы все-таки слушать истину, пытаться ее изыскать где-то. Но будем надеяться, что количество таких людей и политических сил будет расти", - заключил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
https://ria.ru/20240127/rusofobiya-1923875546.html
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россия, в мире, польша, варшава, дмитрий песков, павел зарубин, анджей дуда
Россия, В мире, Польша, Варшава, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Анджей Дуда
Европейские столицы нагнетают напряженность, заявил Песков

Песков: в ЕС напряженность нагнетают страшилками про ужасных русских

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Европейские столицы нагнетают напряженность безосновательными страшилками про русских, которые якобы никогда не остановятся, таким образом на Западе пытаются оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста..
Так он прокомментировал недавние заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.
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"Эти заявления демонстрируют ход мысли: европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, - абсолютно безосновательно", - сказал Песков.
"Тем самым кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то - свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее. Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению", - сказал Песков.
"Пока мало людей готовы все-таки слушать истину, пытаться ее изыскать где-то. Но будем надеяться, что количество таких людей и политических сил будет расти", - заключил представитель Кремля.
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РоссияВ миреПольшаВаршаваДмитрий ПесковПавел ЗарубинАнджей Дуда
 
 
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