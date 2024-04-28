https://ria.ru/20240428/peskov-1942915498.html

Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков

Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024

Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков

Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:37

2024-04-28T13:37

2024-04-28T13:51

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя и мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html

россия

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россия, дмитрий песков, павел зарубин