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Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 28.04.2024 (обновлено: 13:51 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/peskov-1942915498.html
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков
Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:37
2024-04-28T13:51
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя и мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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россия, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков

Песков: РФ должна продолжить СВО, обезопасить себя и выполнить поставленные цели

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Здесь для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя и мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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