https://ria.ru/20240428/peskov-1942915498.html
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков - РИА Новости, 28.04.2024
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков
Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:37
2024-04-28T13:37
2024-04-28T13:51
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна продолжить специальную военную операцию, обезопасить себя и выполнить поставленные задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию, мы должны обезопасить себя и мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия должна продолжить СВО и обезопасить себя, заявил Песков
Песков: РФ должна продолжить СВО, обезопасить себя и выполнить поставленные цели