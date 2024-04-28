https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима - РИА Новости, 28.04.2024
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "специфическим президентом специфического режима". РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:34
2024-04-28T13:34
2024-04-28T13:55
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
россия
киев
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "специфическим президентом специфического режима"."Специфический президент специфического режима", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского, оценившего как хорошую сделку поставки вооружений Киеву, чтобы украинцы сами воевали. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Также он добавил, что вскоре многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение легитимность Владимира Зеленского."Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать. И ему как-то придется оправдываться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия, киев, павел зарубин
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Павел Зарубин
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима