https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html

Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима

Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима - РИА Новости, 28.04.2024

Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "специфическим президентом специфического режима". РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:34

2024-04-28T13:34

2024-04-28T13:55

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

россия

киев

павел зарубин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Зеленского "специфическим президентом специфического режима"."Специфический президент специфического режима", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского, оценившего как хорошую сделку поставки вооружений Киеву, чтобы украинцы сами воевали. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Также он добавил, что вскоре многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение легитимность Владимира Зеленского."Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать. И ему как-то придется оправдываться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240428/zelenskiy-1942897490.html

украина

россия

киев

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дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия, киев, павел зарубин