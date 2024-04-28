https://ria.ru/20240428/peskov-1942905748.html
Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе
Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе - РИА Новости, 28.04.2024
Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:13
2024-04-28T12:13
2024-04-28T15:52
санкции в отношении россии
дмитрий песков
экономика
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Если это (конфискация российских активов. — Прим. ред.) произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — сказал Песков. "Пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать", — заявил пресс-секретарь президента."Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше", — отметил Песков."Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом поле", — сказал он.
https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, дмитрий песков, экономика, павел зарубин, россия
Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Экономика, Павел Зарубин, Россия
Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе
Песков назвал возможную конфискацию российских активов гвоздем в гроб экономики
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале
журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
"Если это (конфискация российских активов. — Прим. ред.) произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — сказал Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать", — заявил пресс-секретарь президента.
"Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше", — отметил Песков.
"Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом поле", — сказал он.