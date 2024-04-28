https://ria.ru/20240428/peskov-1942905748.html

Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе

Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе - РИА Новости, 28.04.2024

Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов на Западе

Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:13

2024-04-28T12:13

2024-04-28T15:52

санкции в отношении россии

дмитрий песков

экономика

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Конфискация российских активов станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Если это (конфискация российских активов. — Прим. ред.) произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — сказал Песков. "Пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать", — заявил пресс-секретарь президента."Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается — десятилетиями, а то и больше", — отметил Песков."Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом поле", — сказал он.

https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, дмитрий песков, экономика, павел зарубин, россия