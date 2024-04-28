В Катаре рассказали, кто виноват в срыве переговоров по ситуации в Газе
МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС виноваты в срыве переговорного процесса между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
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"Каждый раз, когда мы приближаемся к сделке, когда мы находим новые идеи для представления на переговорах, происходит саботаж... с обеих сторон", - заявил официальный представитель МИД Катара в интервью газете Haaretz.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.