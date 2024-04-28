https://ria.ru/20240428/peregovory-1942957168.html

В Катаре рассказали, кто виноват в срыве переговоров по ситуации в Газе

В Катаре рассказали, кто виноват в срыве переговоров по ситуации в Газе - РИА Новости, 28.04.2024

В Катаре рассказали, кто виноват в срыве переговоров по ситуации в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС виноваты в срыве переговорного процесса между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:08

2024-04-28T20:08

2024-04-28T20:08

в мире

израиль

катар

рафах (провинция)

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС виноваты в срыве переговорного процесса между ними, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Каждый раз, когда мы приближаемся к сделке, когда мы находим новые идеи для представления на переговорах, происходит саботаж... с обеих сторон", - заявил официальный представитель МИД Катара в интервью газете Haaretz. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240428/khamas-1942875036.html

https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html

израиль

катар

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году