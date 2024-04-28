https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html

Власти Тюменской области рассказали, когда паводок начнет спадать

Власти Тюменской области рассказали, когда паводок начнет спадать - РИА Новости, 28.04.2024

Власти Тюменской области рассказали, когда паводок начнет спадать

Напряженная паводковая обстановка в Абатском районе Тюменской области и на участке федеральной трассы Тюмень-Омск у села Абатское может сохраниться до 15 мая,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:10

2024-04-28T19:10

2024-04-28T19:10

происшествия

тюменская область

ишим (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941470683_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_aade21ccdcd28d0734374f09e305f0b6.jpg

ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Напряженная паводковая обстановка в Абатском районе Тюменской области и на участке федеральной трассы Тюмень-Омск у села Абатское может сохраниться до 15 мая, сообщает информационный центр правительства региона. "Напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. Такой прогноз дал губернатор Тюменской области Александр Моор", - указано в сообщении. Из цитаты губернатора следует, что в течение трех суток можно ожидать небольшое снижение уровня воды, а дальше возможны небольшой подъем либо период, когда вода будет стоять на месте. "Но даже при снижении на 30-40 см на отдельных участках вода все равно будет выше уровня дорожного полотна. Это продолжает создавать угрозу", - заявил Моор. Ранее сообщалось, что на 20.00 (18.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1213 сантиметров, критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В субботу в селе была организована экстренная эвакуация, на сегодня свои дома покинули 730 жителей села Абатское, а в целом по району эвакуировано 1 327 человек. По данным властей муниципалитета, при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240426/polovode-1942546046.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941711045.html

тюменская область

ишим (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), александр моор, наводнения в россии — 2024