https://ria.ru/20240428/patriot-1942864145.html

Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot

Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.04.2024

Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:11

2024-04-28T00:11

2024-04-28T00:41

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах."Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров", — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.В конце марта он заявлял, что минимум пять систем Patriot, которые просит Украина, защитят украинскую промышленность.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240427/ispaniya-1942650279.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато