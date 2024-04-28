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Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 28.04.2024 (обновлено: 00:41 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/patriot-1942864145.html
Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot
Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.04.2024
Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:11
2024-04-28T00:41
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах.&quot;Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров&quot;, — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.В конце марта он заявлял, что минимум пять систем Patriot, которые просит Украина, защитят украинскую промышленность.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240427/ispaniya-1942650279.html
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Зеленский потребовал от Запада еще больше ЗРК Patriot

Зеленский за месяц ужесточил для Запада требование по Patriot с пяти до семи

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, при этом месяц назад он говорил только о пяти комплексах.
«

"Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров", — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
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В конце марта он заявлял, что минимум пять систем Patriot, которые просит Украина, защитят украинскую промышленность.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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