"Русские смогли": в США раскрыли, что случится с дальнобойным оружием ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ заглушат ракеты ATACMS системами РЭБ
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные не добьются никаких результатов от использования американских дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Вооруженные силы России заглушат их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х.
"Русские смогли заглушить GLSDB (американские специальные бомбы большой дальности. — Прим. ред.) сразу же после внедрения в зоне СВО, полностью сведя на нет полезность этого оружия. То же самое случилось с другими видами "чудо-оружия", которые Запад передавал Украине. Та же судьба постигнет ATACMS. Та же судьба постигнет F-16", — отметил он.
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По мнению Риттера, западным военным аналитикам пора осознать, что представление о военном превосходстве союзников Киева всего лишь миф. Он подчеркнул, что подобное отношение может привести Запад к военному краху.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.
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