https://ria.ru/20240428/oruzhie-1942892545.html

"Русские смогли": в США раскрыли, что случится с дальнобойным оружием ВСУ

"Русские смогли": в США раскрыли, что случится с дальнобойным оружием ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024

"Русские смогли": в США раскрыли, что случится с дальнобойным оружием ВСУ

Украинские военные не добьются никаких результатов от использования американских дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Вооруженные силы России заглушат их с... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:30

2024-04-28T09:30

2024-04-28T14:54

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f-16

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские военные не добьются никаких результатов от использования американских дальнобойных ракет ATACMS, поскольку Вооруженные силы России заглушат их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х."Русские смогли заглушить GLSDB (американские специальные бомбы большой дальности. — Прим. ред.) сразу же после внедрения в зоне СВО, полностью сведя на нет полезность этого оружия. То же самое случилось с другими видами "чудо-оружия", которые Запад передавал Украине. Та же судьба постигнет ATACMS. Та же судьба постигнет F-16", — отметил он.По мнению Риттера, западным военным аналитикам пора осознать, что представление о военном превосходстве союзников Киева всего лишь миф. Он подчеркнул, что подобное отношение может привести Запад к военному краху.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

https://ria.ru/20240427/udary-1942725448.html

https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html

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в мире, технологии, россия, украина, киев, скотт риттер, вооруженные силы сша, f-16