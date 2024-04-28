https://ria.ru/20240428/orenburzhe-1942888007.html

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома - РИА Новости, 28.04.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома

В Оренбургской области за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:38

2024-04-28T08:38

2024-04-28T08:38

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 28 апр - РИА Новости. В Оренбургской области за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."На 28 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 22 459 жилых домов и 38 767 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

оренбургская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024