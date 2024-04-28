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В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома - РИА Новости, 28.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома
В Оренбургской области за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:38
2024-04-28T08:38
2024-04-28T08:38
происшествия
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 28 апр - РИА Новости. В Оренбургской области за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."На 28 апреля в регионе за сутки от воды освободилось 794 жилых дома и 1142 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 22 459 жилых домов и 38 767 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 участка