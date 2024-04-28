https://ria.ru/20240428/opolzen-1942905399.html

Оползень произошел на греческом острове Тирасия близ Санторини

Оползень произошел на греческом острове Тирасия близ Санторини - РИА Новости, 28.04.2024

Оползень произошел на греческом острове Тирасия близ Санторини

Оползень произошёл на греческом острове Тирасия вблизи Санторини в субботу вечером, пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб магазинам в этом районе, РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:08

2024-04-28T12:08

2024-04-28T12:08

корфу

в мире

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АФИНЫ, 28 апр - РИА Новости. Оползень произошёл на греческом острове Тирасия вблизи Санторини в субботу вечером, пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб магазинам в этом районе, сообщил портал Cyclades24.gr. Момент оползня сняли на видео люди на лодках. Камни обрушились в заливе Корфу возле порта. Оползень вызвал огромное облако пыли. На Санторини всегда высокий риск оползней в кальдере, сообщил известный сейсмолог, президент Организации по планированию и защите от землетрясений, профессор Эфтимиос Ленкас общественному телевидению ERTnews. "Многочисленные оползни обусловлены рядом причин - крутые морфологические склоны, высокая сейсмичность, характерная для Санторини, и последовательность горных пород. Она состоит из вулканических пород, лавы и пирокластики, и это повторяется. Пирокластические породы медленно размываются, в результате чего вышележащая лава теряет опору. Это классический механизм, который развивается на Санторини почти по всей кальдере", - сказал профессор. По его словам, в 2010 году на Санторини провели крупные работы по борьбе с оползнями в некоторых районах, и в ближайшее время также необходимо принять ряд мер. Тирасия принадлежит к Кикладским островам и расположена к западу от Санторини, население здесь около 320 человек. Остров составлял небольшую часть западного побережья доисторического Стронгили, от которого он отделился во время катастрофического извержения вулкана в 1600 году до нашей эры. Эти острова пользуются огромной популярностью у туристов.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html

корфу

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

корфу, в мире