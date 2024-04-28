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Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер"
Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер" - РИА Новости, 28.04.2024
Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер"
Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что для членов этого объединения организуется совестно с минобороны республики... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T22:39
2024-04-28T22:39
2024-04-28T22:39
игорь шуневич
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МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что для членов этого объединения организуется совестно с минобороны республики возможность пройти обучение по военно-учетной специальности "снайпер". "Когда была поставлена задача определить свое место в системе национальной безопасности именно вооруженных людей, которые сегодня составляют основу Белорусского общества охотников и рыболовов, на добровольной основе было направлено мною письмо, сообщить, кто желает. Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучение, министерство обороны этот процесс уже организовало", - сказал Шуневич в интервью телеканалу СТВ. Ранее Шуневич заявлял, что в случае необходимости белорусские охотники, которые не будут призваны на военную службу в порядке, определенном военкоматами, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства, "используя и свои навыки, и экипировку, и оружие". Он также говорил, что белорусские охотники из числа членов этого объединения при необходимости могут быть привлечены в интересах территориальной обороны. Он заявил, что постепенно планируется увеличивать "потенциальное количество людей, которые в случае необходимости могут быть применены как специалисты очень узко направленного, так сказать, хирургического инструмента в военных действиях". "Большинство тех, кто задействован в этом процессе, в том числе и я, не буду скрывать, мы все охотно отозвались на эту возможность. И, безусловно, доведем свои навыки до совершенства, в конце концов", - подчеркнул Шуневич.
https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html
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игорь шуневич, белоруссия, в мире
Игорь Шуневич, Белоруссия, В мире
Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер"
Белорусские охотники смогут пройти обучение по специальности "снайпер"
МИНСК, 28 апр – РИА Новости.
Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил
, что для членов этого объединения организуется совестно с минобороны республики возможность пройти обучение по военно-учетной специальности "снайпер".
«
"Когда была поставлена задача определить свое место в системе национальной безопасности именно вооруженных людей, которые сегодня составляют основу Белорусского общества охотников и рыболовов, на добровольной основе было направлено мною письмо, сообщить, кто желает. Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучение, министерство обороны этот процесс уже организовало", - сказал Шуневич в интервью телеканалу СТВ.
Ранее Шуневич заявлял, что в случае необходимости белорусские охотники, которые не будут призваны на военную службу в порядке, определенном военкоматами, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства, "используя и свои навыки, и экипировку, и оружие". Он также говорил, что белорусские охотники из числа членов этого объединения при необходимости могут быть привлечены в интересах территориальной обороны.
Он заявил, что постепенно планируется увеличивать "потенциальное количество людей, которые в случае необходимости могут быть применены как специалисты очень узко направленного, так сказать, хирургического инструмента в военных действиях". "Большинство тех, кто задействован в этом процессе, в том числе и я, не буду скрывать, мы все охотно отозвались на эту возможность. И, безусловно, доведем свои навыки до совершенства, в конце концов", - подчеркнул Шуневич.