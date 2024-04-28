https://ria.ru/20240428/okhotniki-1942968129.html

Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер"

Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер" - РИА Новости, 28.04.2024

Белорусским охотникам предложат пройти обучение по специальности "снайпер"

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что для членов этого объединения организуется совестно с минобороны республики... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:39

2024-04-28T22:39

2024-04-28T22:39

игорь шуневич

белоруссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/60/1560226063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_088be716c3317db48f526d5bc40b6bde.jpg

МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич сообщил, что для членов этого объединения организуется совестно с минобороны республики возможность пройти обучение по военно-учетной специальности "снайпер". "Когда была поставлена задача определить свое место в системе национальной безопасности именно вооруженных людей, которые сегодня составляют основу Белорусского общества охотников и рыболовов, на добровольной основе было направлено мною письмо, сообщить, кто желает. Количество желающих пройти переподготовку по системе "Снайпер", скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания. Поэтому на сегодня создается система по задействованию таких специалистов, их переобучение, министерство обороны этот процесс уже организовало", - сказал Шуневич в интервью телеканалу СТВ. Ранее Шуневич заявлял, что в случае необходимости белорусские охотники, которые не будут призваны на военную службу в порядке, определенном военкоматами, примут участие в любых действиях, необходимых для защиты государства, "используя и свои навыки, и экипировку, и оружие". Он также говорил, что белорусские охотники из числа членов этого объединения при необходимости могут быть привлечены в интересах территориальной обороны. Он заявил, что постепенно планируется увеличивать "потенциальное количество людей, которые в случае необходимости могут быть применены как специалисты очень узко направленного, так сказать, хирургического инструмента в военных действиях". "Большинство тех, кто задействован в этом процессе, в том числе и я, не буду скрывать, мы все охотно отозвались на эту возможность. И, безусловно, доведем свои навыки до совершенства, в конце концов", - подчеркнул Шуневич.

https://ria.ru/20240428/verbovka-1942963671.html

https://ria.ru/20240427/tsekov-1942662137.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь шуневич, белоруссия, в мире