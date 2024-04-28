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Украинские войска обстреляли Донецк, Ольгинку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ольгинку и Горловку - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Ольгинку и Горловку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ольгинке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:19
2024-04-28T14:19
2024-04-28T14:19
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ольгинке и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 09.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Богоявленка - населенный пункт Ольгинка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в сообществе ведомства во "Вконтакте".По данным представительства, украинские войска в 13.10 мск выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
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в мире, донецк, горловка, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк, Ольгинку и Горловку
ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку, Ольгинке и Горловке