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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:33
2024-04-28T00:33
2024-04-28T00:33
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сцкк
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 72 единицы различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о ранении трех гражданских лиц.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса