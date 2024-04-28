https://ria.ru/20240428/obstrel-1942865045.html

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.04.2024

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:33

2024-04-28T00:33

2024-04-28T00:33

донецкая народная республика

украина

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 72 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 72 единицы различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о ранении трех гражданских лиц.

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк